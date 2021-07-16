«Перекрестили, коронавируса нет». Крымчане испугались ковида из-за слета верующих

В Сакском районе Крыма в селе Витино местные жители пожаловались на слет верующих, которые не соблюдают никаких ограничений, молятся до полуночи и на всех кидаются. Об этом сообщило издание «Подъем».

В селе Витино с 13 по 23 июля Российская церковь христиан веры евангельской пятидесятников (РЦХВЕ) проводит мероприятие Password. Местные жители сообщили, что в слете участвуют около трех тысяч человек.

Верующие ведут себя так, словно не верят в коронавирус. Никакие профилактические меры не соблюдаются. Они собираются в большом ангаре с крестом, где молятся до самой ночи. И маски на молебнах не носят.

«Наглые такие. Нарушают закон», — пожаловались крымчане.

Когда приезжали полицейские, пятидесятники начали кидаться на местных жителей. По их словам, даже пугали, что проклянут.

«Власти в слете отказали. А они все равно проводят», — посетовали сельчане.

Слет проходит в огороженном комплексе. Жители Витино рассказали, что верующие не пустили к себе полицию — закрыли ворота и сказали, что потеряли ключи.

«Они сказали, что их зараза не тронет. То есть вас перекрестили, коронавируса нет», — сообщили в селе.

В Витине все жители уже в том возрасте, который относят к группе риска. Вспышка ковида может выкосить все село. Люди не хотят, чтобы у них была карантинная зона.

В РЦХВЕ же утверждают, что их мероприятие проходит в Крыму с 2016 года. И всех участников просили носить маски и соблюдать дистанцию.