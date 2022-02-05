Школы, где на больничном более 20% учеников, перейдут на дистанционку

Школьников будут переводить на дистанционное обучение в тех школах, где на больничном находятся 20% и более учеников. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным ТАСС, отсутствие 20% и более учеников является основанием для перевода школ на дистанционный формат работы. Такое постановление 6 февраля выпустила главный санитарный врач России Анна Попова. Это касается не только школ, но и детских садов и отдельных классов.

До этого на дистанционку отправляли при появлении одного заболевшего учащегося. Сейчас ограничение смягчили.

«Изменения связаны с особенностями течения заболевания при инфицировании штаммом „омикрон“, которое схоже с течением ОРВИ», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее коронавирусный карантин в детских садах и школах Московской области отменили. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина. Очные занятия возобновятся в феврале.