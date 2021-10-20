Переизбыток юристов и экономистов отмечен в России

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института труда (ВНИИ труда) зафиксировали в России переизбыток специалистов с образованием в сфере бизнеса, права и администрирования — в первую очередь юристов и экономистов. Об этом написал RT.

Во ВНИИ сообщили, что количество безработных юристов и экономистов в России сейчас значительно превышает количество предложений на рынке труда.

Это связано не столько с тем, что данные профессии не востребованы, сколько с тем, что работодатели ищут специалистов с конкретными специфическими навыками, которых не дает высшее образование.

«Например, экономисту для того, чтобы сделать расчеты по инвестиционному проекту, оценить его эффективность, нужно владеть навыками проектирования в конкретной отрасли. Требуются узкопрофильные сотрудники, имеющие соответствующий опыт работы. При этом найти подходящего специалиста, даже если это вакансия с хорошим зарплатным предложением, нелегко», — отметили представители института.