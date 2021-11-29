Переименование QR-кодов вызвало недоумение в Кремле

В Кремле опровергли сообщения о том, что власти хотят отказаться от использования термина «QR-код» в пользу более благозвучного. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал сохранять ясность ума в этом вопросе, передал ТАСС.

QR-код можно называть как угодно, суть от этого не меняется, подчеркнул Песков. То, что термин «QR-код» якобы вызывает негативные эмоции у россиян, поэтому от него хотят отказаться, представитель Кремля назвал «достаточно странной» информацией.

«Давайте думать, как по-другому назвать компьютер, телевизор, может быть, они тоже не ласкают слух», — иронизировал он.

Песков напомнил, что QR-коды уже не первый год активно применяются в разных сферах. Теперь эту технологию задействовали и профилактики коронавируса.

«Давайте как-то чуть-чуть сохранять все-таки трезвость ума», — призвал Песков.

Законопроекты о введении QR-кодов, в том числе в общественном транспорте, в Госдуме планируют рассмотреть в середине декабря.

Президент России Владимир Путин ранее поручил главам регионов наращивать темпы вакцинации.