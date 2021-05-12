Переходный период для регистрации M2M SIM-карт введут в России

Минцифры России сделает переходный период для возможности регистрации операторами связи специальных SIM-карт Machine to machine (М2М), которые позволяют удаленно контролировать работу различных систем, в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Он будет длиться три месяца.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе министерства.

«С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, в проекте постановления правительства РФ будет предусмотрена возможность для операторов связи в течение трех месяцев с момента вступления в силу данного документа внести информацию об М2М SIM-картах, используемых в устройствах, в ЕСИА», — заявили в Минцифры.

Также в ведомстве отметили, что у россиян появится возможность дистанционно заключать договоры на оказание услуг связи с использованием портала Госуслуг.

«Минцифры России ведет работу по созданию условий для подписания гражданских сделок с использованием инфраструктуры электронного правительства, чтобы россияне могли удаленно и в безопасной среде совершать юридически значимые действия», — добавили в министерстве.

Поправки к закону «О связи» заключаются в том, что все подключаемые юридические лица должны вносить в ЕСИА информацию о пользователях sim-карт.

Газета «Коммерсант» со ссылкой на отзывы операторов связи к поправкам к закону «О связи» написала, что в ЕСИА возможность вносить сведения о пользователях SIM-карт до сих пор не действует.

Издание отметило, что операторы получили отсрочку для регистрации корпоративных абонентов до 30 ноября. Однако она не распространяется на SIM-карты, которые уже используют в устройствах. Операторы предложили сделать переходный период для регистрации действующих пользователей М2М SIM-карт.