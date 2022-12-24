24 декабря 2022, 01:14
Переходный период для маркировки товаров предложили установить в новых регионах России
Минпромторг предложил установить переходный период для маркировки в новых регионах РФ
Минпромторг предложил установить переходный период для запуска цифровой маркировки товаров в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в сообщении министерства.
Проект постановления правительства России опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Минпромторг выдвинул предложение о переходном периоде из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для работы с маркированными товарами в новых субъектах страны.
Реклама
«До 1 апреля 2025 года ввод, оборот и вывод товаров из оборота в новых регионах может осуществляться без нанесения маркировки и передачи сведений в ГИС МТ (государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров)» — отметили в ведомстве.
Реклама
Также благодаря проекту запланировано определять порядок ввоза маркируемых товаров с территории новых регионов, потому что в других областях России маркировку уже ввели.
Ранее на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева поступило предложение ввести в России обязательную маркировку созданного с помощью дипфейков контента.
Минпромторг РФ
Реклама
Реклама