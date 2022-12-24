Общество 24 декабря 2022, 01:14 Переходный период для маркировки товаров предложили установить в новых регионах России Минпромторг предложил установить переходный период для маркировки в новых регионах РФ

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Минпромторг предложил установить переходный период для запуска цифровой маркировки товаров в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в сообщении министерства.

Проект постановления правительства России опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Минпромторг выдвинул предложение о переходном периоде из-за отсутствия необходимой инфраструктуры для работы с маркированными товарами в новых субъектах страны.

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«До 1 апреля 2025 года ввод, оборот и вывод товаров из оборота в новых регионах может осуществляться без нанесения маркировки и передачи сведений в ГИС МТ (государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров)» — отметили в ведомстве.

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Также благодаря проекту запланировано определять порядок ввоза маркируемых товаров с территории новых регионов, потому что в других областях России маркировку уже ввели.

Ранее на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева поступило предложение ввести в России обязательную маркировку созданного с помощью дипфейков контента.