Переход на закрытую систему ГВС обойдется России в два триллиона рублей

Чтобы улучшить в России качество горячей воды, понадобится около двух триллионов рублей. Переоборудовать придется свыше 60% домов в стране.

На необходимость повысить качество горячей воды в жилых домах указали в Госдуме, напомнила газета «Известия». Разработкой целевой госпрограммы займутся профильные ведомства. Им предстоит описать перевод сетей горячего водоснабжения с открытых на закрытые системы.

Эксперты заметили, что сейчас в открытых системах теплоснабжения из кранов течет такая же вода, как в батареях. Ее качество зачастую страдает, а сама вода опасна для здоровья.

При этом поправку в закон о раздельной подаче водоснабжения для кранов и батарей во всех жилых домах приняли еще в 2011 году. Процесс должны запустить с 1 января 2022 года. Однако за чей счет осуществят переоборудование, никто так и не определил.

«С тех пор доля получающих горячее водоснабжение (теплоснабжение) по закрытой схеме увеличилась только на 10%, и преимущественно за счет подключения новых объектов», — отмечено в думском документе.

В отраслевых министерствах отметили, что регионы переходить на закрытую систему ГВС не готовы. Им не хватает обоснованности и источников финансирования. В материалах комитета Госдумы по энергетике указано, что модернизировать придется минимум 60% жилого фонда.

Затраты будут большими, а срок окупаемости — длительным. В масштабах страны, подсчитали эксперты, переоборудование обойдется в сумму порядка двух триллионов рублей.