Переход на новую потребкорзину в России произойдет в 2021 году

По данным информагентства, выполнением поручения займутся Роспотребнадзор, Минтруд и Минэкономразвития.

«Газета.ru» уточнила, что проработка этого вопроса должна закончиться к 2021 году. Отмечается, что новая потребительская корзина будет рассчитана на различные группы населения. Она будет состоять из базового набора продуктов, дабы сформировать для россиян рацион здорового питания.