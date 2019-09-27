  • Переход на новую потребкорзину в России произойдет в 2021 году

    27 сентября 2019, 11:33

    Артур Блянихов

    Российский премьер Дмитрий Медведев поручил проработать постепенный переход на новую потребкорзину. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

    По данным информагентства, выполнением поручения займутся Роспотребнадзор, Минтруд и Минэкономразвития.

    «Газета.ru» уточнила, что проработка этого вопроса должна закончиться к 2021 году. Отмечается, что новая потребительская корзина будет рассчитана на различные группы населения. Она будет состоять из базового набора продуктов, дабы сформировать для россиян рацион здорового питания.