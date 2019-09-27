Переход на новую потребкорзину в России произойдет в 2021 году
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил проработать постепенный переход на новую потребкорзину. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства страны.
По данным информагентства, выполнением поручения займутся Роспотребнадзор, Минтруд и Минэкономразвития.
«Газета.ru» уточнила, что проработка этого вопроса должна закончиться к 2021 году. Отмечается, что новая потребительская корзина будет рассчитана на различные группы населения. Она будет состоять из базового набора продуктов, дабы сформировать для россиян рацион здорового питания.