Переход на накопительную систему пенсий состоится к 2021 году

Переход на новую систему накопительных платежей, при которых россияне смогут финансировать свою пенсию за счет личного дохода, вступит в силу с января 2021 года.

Минфин опубликовал уведомление о разработке данного законопроекта на портале проектов нормативных правовых актов.

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В уведомлении говорится, что основная цель законопроекта — это «предоставление гражданам возможности формирования за счет личных взносов дополнительных источников финансирования пенсионного дохода в системе негосударственного пенсионного обеспечения при стимулирующей поддержке государства».

Также в графе «Краткое описание проблемы» говорится, что необходимость данного закона обусловлена низким уровнем личного участия россиян в формировании своего пенсионного дохода.

Планируется, что публичное обсуждение проекта должно завершиться к 30 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что пенсионный капитал будет формироваться не работодателем, а самим работником. По замыслу, люди должны были получить возможность переводить на личный пенсионный счет 6% от зарплаты с возможностью изменить процентную доли или вовсе отказаться от транзакций.