Переход на электронные договоры продажи авто должен быть аккуратным — эксперт
По его словам, введение электронного документооборота стоит развивать аккуратно — одна система должна дополнять другую.
«Я не против, нужно развивать, потому что за этим будущее, но аккуратно, параллельно, чтобы не было перекосов», — заметил Канаев, добавив, что речь, скорее, идет не о специальном приложении, а о дополнительных возможностях на сайте госуслуг.
Сразу переводить ДКП в электронную форму глава Федерации автовладельцев России не стал бы из-за невозможности учесть все существующие риски.
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«Потому что мы не знаем, как это будет делаться, и не можем учесть полностью все риски. Наверное, вот здесь торопиться не нужно», — подчеркнул Канаев.
И одна и другая система, уточнил он, удобна. Проблема подделки документов в письменной форме, с точки зрения эксперта, не составляет большой проблемы.
«Я не могу сказать, что множество жалоб с поддельными договорами купли-продажи приходит. Это неактуально», — пояснил он.
По-другому, обратил внимание Сергей Канаев, дело обстоит с утечкой персональных данных в случаях с электронными документами.
«Чуть ли не каждый месяц то в одном банке, то в другой системе данные почему-то исчезают или становятся доступными в открытых сервисах. Поэтому, я думаю, людей больше такое волнует», — заключил специалист.