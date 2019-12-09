Сделки по купле-продаже автомобилей хотят перевести в электронную форму. Руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев рассказал «360» о плюсах и минусах подобного подхода.

По его словам, введение электронного документооборота стоит развивать аккуратно — одна система должна дополнять другую.

«Я не против, нужно развивать, потому что за этим будущее, но аккуратно, параллельно, чтобы не было перекосов», — заметил Канаев, добавив, что речь, скорее, идет не о специальном приложении, а о дополнительных возможностях на сайте госуслуг.

Сразу переводить ДКП в электронную форму глава Федерации автовладельцев России не стал бы из-за невозможности учесть все существующие риски.

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«Потому что мы не знаем, как это будет делаться, и не можем учесть полностью все риски. Наверное, вот здесь торопиться не нужно», — подчеркнул Канаев.

И одна и другая система, уточнил он, удобна. Проблема подделки документов в письменной форме, с точки зрения эксперта, не составляет большой проблемы.

«Я не могу сказать, что множество жалоб с поддельными договорами купли-продажи приходит. Это неактуально», — пояснил он.

По-другому, обратил внимание Сергей Канаев, дело обстоит с утечкой персональных данных в случаях с электронными документами.

«Чуть ли не каждый месяц то в одном банке, то в другой системе данные почему-то исчезают или становятся доступными в открытых сервисах. Поэтому, я думаю, людей больше такое волнует», — заключил специалист.