Переход на электронную фиксацию поверки счетчиков — шаг к удобству. Но система должна быть надежной
«Пока обсуждать еще нечего, но рано или поздно, конечно, к этому (отмене документов на проверку приборов учета — прим. ред.) мы придем. Это удобно, это современно», — заявил Пахомов.
«Должна остаться альтернатива»: в отмене документов на проверку счетчиков увидели рискиПодробнее
Он добавил, что существующая электронная система ЖКХ, которую разрабатывают уже три года, пока не вышла на свою проектную мощность.
«Если Росстандарт представит какую-то надежную систему, в которой мы будем уверены, то почему бы и нет? В любом случае за этим будущее», — подчеркнул собеседник.
Затронул Пахомов и вопрос уязвимости электронный способ регистрации результатов поверки счетчиков. Он заявил, что вопрос утечки данных — это важнейший вопрос всей отрасли.
Как только будет найден механизм защиты электронных данных системы ЖКХ в России, то тогда можно будет говорить об исключительности цифровизации.
Ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью «Российской газете» рассказал, что бумажные свидетельства поверки приборов учета отменят, а юридическую силу будут иметь только записи в электронной базе данных ведомства. Это поможет бороться с мошенниками.
Соответствующий законопроект правительство уже внесло в Государственную думу, сообщила «Газета.ру».