Электронная фиксация поверки счетчиков — это удобно и современно. Главное, чтобы сама система была надежной, считает член думского комитета по ЖКХ Сергей Пахомов.

«Пока обсуждать еще нечего, но рано или поздно, конечно, к этому (отмене документов на проверку приборов учета — прим. ред.) мы придем. Это удобно, это современно», — заявил Пахомов.

«Должна остаться альтернатива»: в отмене документов на проверку счетчиков увидели риски Подробнее

Он добавил, что существующая электронная система ЖКХ, которую разрабатывают уже три года, пока не вышла на свою проектную мощность.

«Если Росстандарт представит какую-то надежную систему, в которой мы будем уверены, то почему бы и нет? В любом случае за этим будущее», — подчеркнул собеседник.

Затронул Пахомов и вопрос уязвимости электронный способ регистрации результатов поверки счетчиков. Он заявил, что вопрос утечки данных — это важнейший вопрос всей отрасли.

Как только будет найден механизм защиты электронных данных системы ЖКХ в России, то тогда можно будет говорить об исключительности цифровизации.

Ранее глава Росстандарта Алексей Абрамов в интервью «Российской газете» рассказал, что бумажные свидетельства поверки приборов учета отменят, а юридическую силу будут иметь только записи в электронной базе данных ведомства. Это поможет бороться с мошенниками.

Соответствующий законопроект правительство уже внесло в Государственную думу, сообщила «Газета.ру».