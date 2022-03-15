Коронавирусная инфекция может стать сезонным ОРВИ уже в следующем году. Сейчас в России заканчивается волна «омикрон»-штамма. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, если другие штаммы не появятся, то коронавирус обретет статус сезонного заболевания очень скоро.

«Это произойдет, скорее, в 2023 году, если не будет новых штаммов. Если будут штаммы с другими свойствами, все может быть сложнее: коронавирус продемонстрировал отличное иммунное ускользание. Новый штамм может выйти из-под контроля иммунитета, который развился при заболевании предыдущим штаммом или вакцинации», — уточнил Болибок.

В понедельник, 14 марта, в Москве впервые с 2020 года зарегистрировали 957 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в России было выявлено 41 055 случаев за сутки.