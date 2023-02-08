Общество 08 февраля 2023, 16:26 Переход к станции столичного метро «Косино» построят в этом году

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Строительство пешеходного перехода к станции московского метрополитена «Косино» завершится уже в этом году. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Строительные работы на Лермонтовском проспекте завершат раньше предполагаемого срока. Благодаря новому переходу для жителей района Выхино-Жулебино откроется беспрепятственный доступ к станции метро «Косино».

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В настоящее время в тоннеле перехода устанавливают лестницы и пандусы для маломобильных жителей.

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