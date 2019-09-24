Переговоры с Украиной по «передвижению» морской границы с РФ приведут к «сепсису»

Украина решила «передвинуть» морскую границу с Россией Подробнее

Светов заявил, что даже если переговоры о морских границах состоятся, украинская сторона не откажется от свойственного ей поведения. Киев продолжит угрожать, устраивать демагогию, ссылаться на союзников в виде США и Европейского союза.

«Просто ситуация показывает, что изменений нет. Нынешняя истерика на сессии ПАСЕ, когда Украина оттуда уходит, отказ спортивных команд Украины приезжать на чемпионаты мира, которые проходят на территории России, и прочие движения приводят только к сепсису (в отношении украинской стороны — прим. ред. Sputnik)», — заявил Светов.

По мнению эксперта, переговоры о морской границе не приведут к результатам.

Ранее начальник украинской «Госгидрографии» Александр Щипцов предложил провести принудительные переговоры с Москвой по установлению морской границы между Украиной и Россией.