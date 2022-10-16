Переговоры с представителями ООН по зерновой сделке начались в Москве | 360°

Важное 16 октября 2022, 16:24 Поделиться Telegram

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Viber Переговоры с представителями ООН по зерновой сделке начались в Москве МИД России сообщил о переговорах по зерновой сделке с представителями ООН в Москве РИА Новости

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Генеральный секретарь ООН по развитию и торговле Ребека Гринспен и заместитель генерального секретаря Мартин Гриффитс начали переговоры в Москве с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Вершининым, стороны обсудят вопросы зерновой сделки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МИД России.

Также на повестке встречи стоят и другие «актуальные темы», о которых подробно не сообщается.

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Соглашение по экспорту украинского зерна через черноморские порты подписали 22 июля сроком на 120 дней. Таким образом, во второй половине ноября они истекают. Представители ООН неоднократно высказывались за пролонгирование соглашений.

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Президент России Владимир Путин неоднократно ранее сообщал о недостатках зерновой сделки. Несмотря на то, что коридор для прохода украинских сухогрузов открыли для провоза продовольствия в развивающиеся страны, однако злаковые культуры отправлялись в страны Евросоюза.

Также глава государства отмечал о вероятности доставки взрывчатки для теракта на Крымском мосту через черноморский коридор. Однако пока этот факт не получил подтверждения.

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