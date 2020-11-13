Переговоры с Киевом о поставках воды в Крым исключили в Госдуме

Никаких переговоров с Украиной о поставках воды из Днепра в Крым не будет. Киев не способен гарантировать ее безопасность. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Мы не требуем и не просим воду от Украины, так как понимаем, чем могут обернуться данные переговоры. Мы понимаем, что если и будет достигнуто соглашение, то нет никаких гарантий, что украинская сторона способна обеспечить безопасность поставляемой воды», — приводит РИА «Новости» слова Шеремета.

Парламентарий добавил, что ни о каких переговорах не может быть и речи, так как у власти на Украине находятся националисты. Они способны отравить воду. А Киев не даст гарантий, что снова не перекроет Северо-Крымский канал.

По словам Шеремета, Крым справится с проблемой с поддержкой федерального центра.

После воссоединения полуострова с Россией Украина в одностороннем порядке прекратила его водоснабжение. Глава Крыма Сергей Аксенов в конце октября заявил, что в регионе начали реализовывать комплексный федеральный план по устойчивой подаче воды. Его подготовило правительство.