«Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями», — ответил президент, отвечая на вопрос о дате обмена заключенными с Украиной.

Владимир Путин отметил, что в исторической перспективе улучшение отношений между Москвой и Киевом неизбежно. При этом, если говорить о ближайшем времени, то тут все будет зависеть от украинских властей.

СМИ узнали о новой схеме обмена заключенными между Россией и Украиной Подробнее

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский впервые начали обсуждать вопрос обмена заключенными еще во время своего первого телефонного разговора. После этого уполномоченные по правам человека обеих стран Татьяна Москалькова и Людмила Денисова начали переговоры и обмен списками граждан, которых могут отпустить. Офис генерального прокурора Украины заявлял, что к обмену готовят по 35 человек с каждой стороны.

Правозащитники сообщили, что в московский следственный изолятор «Лефортово» из колоний, где они отбывали наказание, доставили пятерых осужденных в России украинцев: Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клыха и Александра Кольченко. В этом же СИЗО уже находятся задержанные в Керченском проливе экипажи украинских военных судов.

О задержанных на Украине россиянах рассказал адвокат Валентин Рыбин, который представляет их интересы. Он пояснил, что к обмену точно готовят Максима Одинцова и Александра Баранова, а всего в списке 12 имен.

Сроки обмена, которые назывались уже несколько раз с обеих сторон, ни разу не подтвердились. Как сообщили СМИ, в итоге власти России и Украины договорились, что обмен пройдет по схеме помилования, которые подпишут президенты, а заключенные отправятся на родину с копиями уголовных дел, по которым их заочно осудят.

Именно с юридическими тонкостями обмена заключенными и связывали переносы срока обмена.