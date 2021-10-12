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    12 октября 2021, 11:21

    Переговоры министров обороны России и Армении прошли в Москве

    Шойгу и Карапетян провели встречу в Москве

    Артур Блянихов

    В Москве состоялись переговоры глав оборонных ведомств России и Армении Сергея Шойгу и Аршака Карапетяна. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении.

    В ходе переговоров министры обсудили ряд вопросов, которые касаются двустороннего сотрудничества в сфере обороны, региональной безопасности и армяно-азербайджанской пограничной ситуации. Другие подробности не приводятся.

    «Газета.ru» уточнила, что встреча Шойгу и Карапетяна прошла накануне.