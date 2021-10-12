Переговоры министров обороны России и Армении прошли в Москве

В Москве состоялись переговоры глав оборонных ведомств России и Армении Сергея Шойгу и Аршака Карапетяна. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны Армении.

В ходе переговоров министры обсудили ряд вопросов, которые касаются двустороннего сотрудничества в сфере обороны, региональной безопасности и армяно-азербайджанской пограничной ситуации. Другие подробности не приводятся. «Газета.ru» уточнила, что встреча Шойгу и Карапетяна прошла накануне.