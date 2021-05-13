Перечислены самые желанные для переезда города России

Чаще всего россияне переезжают из других городов в Москву. За год спрос на жилье в столице вырос на 36%. При этом в тройку лидеров также попали Петербург с Тюменью. Об этом рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Спрос на столичное жилье за год увеличился на 36%, сделав Москву самым желанным городом для переезда. Также россияне часто интересовались недвижимостью в Петербурге, где спрос вырос на 31%. На третьем месте оказалась Тюмень. В этом городе рост составил 20%, отметила газета «Известия».

Также жители российских регионов отдавали предпочтение Краснодару. За год спрос на этот южный город увеличился в 2,3 раза. В список попал и Сочи (2,1 раза), а также Анапа (в два раза), Екатеринбург (1,8 раза) и Калининград (1,4 раза),

По словам руководителя аналитического центра «Циан» Алексея Попова, Москву и Петербург традиционно выбирают для переезда из-за уровня зарплат. Еще эти города имеют хороший уровень социальной инфраструктуры. Южные регионы привлекают своим мягким климатом. Кроме того, переход на дистанционную работу во время пандемии позволил россиянам быть свободнее в вопросе выбора места для проживания.