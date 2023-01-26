Общество 26 января 2023, 01:16 Переехавшая в Литву Монеточка* отменила выступления в России Перебравшаяся в Европу Монеточка* отменила концерты в пяти городах России РИА «Новости»

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Монеточка* (настоящее имя Елизавета Гырдымова) не выступит в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре и Уфе. Об отмене концертов исполнительница сообщила в соцсетях. Она выразила надежду, что однажды все-таки приедет в родной Екатеринбург.

«Важная новость для тех, кто покупал билеты на российские концерты. Теперь официальный их статус не перенос, а отмена», — написала Гырдымова.

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После начала спецоперации певица осудила действия России. Позднее вместе со своим супругом Виктором Исаевым она перебралась в Европу, обосновавшись в Вильнюсе.

Все концерты в России она перенесла на неопределенный срок. Минувшей осенью певица анонсировала тур по европейским странам.

Также Монеточка* участвовала в протесте против спецоперации, который проходил в Литве. Она вышла на сцену, где скандировала лозунги украинских националистов.

Многие фанаты отвернулись от артистки из-за ее отношения к Родине. 20 января Минюст России включил Монеточку* в реестр иностранных агентов. Выяснилось, что певица оказывала финансовую поддержку Украине.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.