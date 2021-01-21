Переехавшая в Крым сибирячка рассказала о стоимости жизни на полуострове

На жизнь в Крыму ежемесячно уходит около 60-96 тысяч рублей. У тех, кто приобрел собственное жилье, расходы меньше. Цены на продукты не сильно отличаются от привычных для жителей других городов.

Регулярные денежные траты в Крыму подсчитала россиянка, которая переехала на полуостров около года назад. Свои выводы она опубликовала на платформе «Яндекс. Дзен».

Женщина уточнила, что речь идет о расходах на семью из двух человек в Севастополе. Если снимать однокомнатную квартиру, то в среднем на это уходит около 20-25 тысяч рублей. Коммунальные услуги оплачиваются отдельно: летом на них уходит порядка 600 рублей, а зимой — до 3,5 тысячи. «Качели» получаются из-за обогрева дома электрическими устройствами.

Продукты в Крыму, по словам приехавшей к морю сибирячки, стоят примерно так же, как и на материке. В месяц они с мужем тратят на еду около 20 тысяч рублей. В список стандартных покупок входит мясо, овощи и фрукты.

За литр бензина АИ-95 в Крыму придется заплатить 50 рублей. В месяц женщина заправляется трижды и тратит на это 4,5 тысячи рублей.

Безлимитный интернет ей обходится в 600 рублей ежемесячно, мобильная связь — в 1,1 тысячи на двоих. Местные тарифы россиянка назвала невыгодными: муж с женой оставили старые симки. С ними удобнее много звонить по стране.

Развлечения и небольшие путешествия в Крыму сибирячка оценила в два-три тысячи рублей в месяц. В сумму до пяти тысяч может обойтись обновление гардероба. Непредсказуемые расходы — ремонт или, например, строительство — потребуют дополнительно 10-30 тысяч рублей.

Подводя итоги, женщина заметила, что с арендой жилья двое в Крыму будут тратить 60-90 тысяч ежемесячно. Когда приезжий приобретает собственную квартиру, он может рассчитывать на сокращение трат до 40-66 тысяч рублей.