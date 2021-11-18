Россияне назвали города, в которые они хотят переехать ради работы

Среди россиян провели опрос о том, в какие города страны они готовы переехать ради работы. Исследование проводилась соцсетью «Одноклассники» совместно с сервисом «VK Работа» и исследовательским центром ResearchMe. Результаты оказались в распоряжении издания «Лента.ру».

Оказалось, что список самых желанных городов для переезда ради карьеры возглавили Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Владивосток. Респонденты оценили уровень жизни в этих населенных пунктах, величину зарплаты, климат, число вакансий и карьерные возможности.

По данным «VK Работа», самую высокую зарплату в этих городах среди рабочих профессий предлагают бульдозеристу, плиточнику и специалисту по работе с торговыми площадками. Во Владивостоке бульдозерист может зарабатывать 139,5 тысячи рублей, плиточник — 119 тысяч. Также в Приморье востребованы моряки, которым согласны платить в районе 120 тысяч рублей.

Больше половины участников опроса на текущий момент не задумываются о переезде. Чуть больше четверти в теории хотели бы сменить место жительства. Респонденты также ответили, с какими трудностями они готовы бороться при переезде. Они оказались готовыми находиться далеко от близких, снимать квартиру. Часть опрошенных согласна и на то, что поначалу им придется довольствоваться низкой должностью и жить в условиях жесткой экономии.