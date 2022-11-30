Общество 30 ноября 2022, 11:04 Передвижные технопарки отправятся в труднодоступные поселки Ямала к детям

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Мобильные технопарки Ямала, где дети могут развивать свои инженерные способности и изучать виртуальную реальность, направятся к ребятам из отдаленных и труднодоступных поселков региона. Об этом сообщил «Красный север».

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В настоящее время в округе осуществляют свою деятельность 13 технопарков. В них дети учатся конструировать роботов и собирают трехмерные модели различных явлений. По данным Nation News, в современных инженерных парках сейчас занимаются порядка 8,5 тысячи детей Ямала.

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