Общество 01 июля 2023, 18:29 Передвижную фотовыставку о работе следователей в зоне СВО открыли в Дмитрове Следственный комитет представил фотовыставку о работе сотрудников ведомства в Дмитрове ГСУ СК России по Московской области

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В Дмитрове открылась передвижная фотовыставка «Следственный комитет России сегодня». Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Московской области.

Мероприятие прошло в субботу, 1 июля. В нем приняли участие сотрудник управления воспитательной работы СКР, ветеран боевых действий Виталий Черкасов, руководитель городского следственного отдела Денис Кириченко, руководитель Общероссийской общественной организации помощи и содействия инвалидам и лицам, нуждающимся в социальной защите, Алексей Хворостенко, глава горокруга Дмитров Илья Поночевный и другие почетные гости.

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Организаторы поставили перед собой цель донести до общественности правду о деятельности сотрудников ведомства, в том числе и тех, кто выполняет свой профессиональный долг в ходе специальной военной операции.

Перед присутствующими выступил Виталий Черкасов. Он рассказал о коллективе, работавшем над созданием выставки. Ветеран боевых действий также отметил важную роль этой экспозиции в противодействии преступности в молодежной среде и фальсификации истории.

Ранее президент России Владимир Путин поручил создать в стране музеи, посвященные событиям спецоперации и подвигам ее участников.