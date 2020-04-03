Передвижная поликлиника Югры проверила 4,5 тысячи жителей поселков

По информации «ФедералПресс», за сезон специалисты посетили 15 труднодоступных поселков и деревень. Более 4,5 тысячи человек смогли получить консультацию медиков.

Работники поликлиник проверили 921 представителя коренных малочисленных народов Севера. Лечение порекомендовали 161 человеку, а четырем пациентам — высокотехнологическую помощь.

В передвижных комплексах установлено оборудование для диагностики, рентгена, ультразвуковых процедур и стоматологического лечения.

Сотрудникам удалось обследовать жителей поселков и деревень Березовского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского и Сургутского районов.