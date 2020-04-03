Передвижная поликлиника Югры проверила 4,5 тысячи жителей поселков
За зимний период сотрудники передвижных медицинских комплексов обследовали около 4,5 тысячи жителей отдаленных поселков Югры. Об этом сообщил ТАСС.
По информации «ФедералПресс», за сезон специалисты посетили 15 труднодоступных поселков и деревень. Более 4,5 тысячи человек смогли получить консультацию медиков.
Работники поликлиник проверили 921 представителя коренных малочисленных народов Севера. Лечение порекомендовали 161 человеку, а четырем пациентам — высокотехнологическую помощь.
В передвижных комплексах установлено оборудование для диагностики, рентгена, ультразвуковых процедур и стоматологического лечения.
Сотрудникам удалось обследовать жителей поселков и деревень Березовского, Ханты-Мансийского, Нижневартовского и Сургутского районов.