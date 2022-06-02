Передвижная камера зафиксировала более 300 нарушителей ПДД за день в Ленобласти

В Ленинградской области под Гатчиной сотрудники «Ленавтодора» с помощью передвижной камеры смогли зафиксировать 309 нарушителей ПДД за один день. Об этом написал Piter.TV.

Камера была установлена на дороге Рошаля — Учхоз по просьбе местных жителей, которые время от времени жаловались на превышение скорости со стороны водителей.

Как заметили дорожники, после двухнедельной работы камеры на дороге водители ездят без нарушений ПДД ближайшие три месяца. Отмечается, что передвижная камера пробудет в этом месте еще 12 дней.