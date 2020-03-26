Передвижение автобусов с военными на Киевском шоссе в сторону Москвы объяснили в Росгвардии

Грибакин пояснил, что это обычная передислокация. Она не связанна с «чрезвычайными происшествиями» в Москве или Московской области.

«Это [движение автобусов] не связано ни с какими событиями или чрезвычайными происшествиями. Обычное перемещение одного подразделения в другое [место]. Без всяких подводных камней. Нет никакой паники, нет никаких событий, наши обычные внутренние дела, обычная передислокация», — сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.