«Передо мной извинялись»: Бутина рассказала о поведении судьи и ФБР

Судья, сотрудники ФБР и прокуратуры извинялись перед осужденной в США Марией Бутиной. Об этом россиянка рассказала уже после возвращения в Россию.

О судебном процессе Бутина говорила в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Запись прошедшего 27 октября эфира опубликована на YouTube-канале ток-шоу.

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«Они (сотрудники ФБР — прим. ред.) даже потом передо мной извинялись. <...> И потом прокуратура извинилась», — призналась россиянка.

По ее словам, на процессе судья заявила, что «ей хватило пяти минут, чтобы разобраться, что никакого состава нет».

Бутина заявила, что принцип работы американской системы правосудия заключается в одной фразе — «был бы человек, а статья найдется».

«Это называется избирательное правосудие. Это не про нас, это про там», — сказала россиянка.

В США, поделилась девушка, она поехала в поисках «другого мира» — учиться, получать образование, за «американской мечтой».

Мария Бутина была задержана в июле 2018 года. Ее признали виновной в «сговоре с целью незаконной работы иностранным агентом» и приговорили к 18 месяцам тюремного заключения. Россиянка согласилась на сделку со следствием, чтобы избежать многолетнего срока.

Она должна была выйти их тюрьмы 5 ноября, но срок заключения сократили на 10 дней. В пятницу девушку депортировали в Россию. В субботу, 26 октября, Мария вернулась на родину.