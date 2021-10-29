Служившее в начале прошлого века туалетом здание в Москве переделали под офисы. Фото

В Москве бывший общественный туалет переделали под офисы. В начале XX века здание на первом Силикатном проезде на Красной Пресне использовалось по прямому назначению.

Фотографию 1907 года разместили в группе «Ретро/Vintage изображения» в Facebook. Автор поста уточнил, что уборная была рассчитана на 52 персоны. В наши дни постройку облицовали сайдингом. Теперь в ней находятся офисы.

В комментариях к записи пользователи вспомнили и другие подобные места в столице. В одном из них открыли пекарню.

«У станции метро „Парк Культуры“ в туалете одно время булочки пекли. И на вопрос „Булки из туалета?“ многие удивлялись», — рассказали жители Москвы.

Кто-то напомнил о салоне красоты на «Электрозаводской», другие — о модном ресторане, который появился рядом с Останкино вместе общественного туалета.

«В туалетах, которые были в центре — бутики, рестораны и салоны», — посмеялись в Сети.

Один из комментаторов заметил, что на снимке изображен не общественный туалет, а одно из зданий воинского продовольственного пункта. На Московской окружной железной дороге, написали в обсуждениях, таких было четыре.

«Отхожее место на 52 очка, чтобы солдатам, которых кормили на этом пункте перед отправкой дальше по железной дороге, не пришлось слишком долго стоять в очереди», — уточнила москвичка.