Передачу ВМФ РФ крейсера «Адмирал Нахимов» отложили на 2023 год

Передача ракетного крейсера «Адмирал Нахимов» Военно-морскому флоту РФ станет возможна в 2023 году. На данный момент он ремонтируется на заводе «Севмаш», сообщил ТАСС со ссылкой на человка в обороно-промышленном комплексе.

Источник сообщил, что передача крейсера случится на год позже из-за проблем с поставщиками. Однако пресс-служба «Севмаша», занимающаяся на данный момент модернизацией объекта, отказалась от комментариев.

Советский пассажирский параход «Адмирал Нахимов» ремонтируется с 1999 года. Серьезные работы ведутся уже с 2013 года, напомнили в «Газета.ru».