Общество 11 марта 2024, 20:50 Передачу Крыма в состав УССР могут признать незаконной Проект о недействительности передачи Крыма Украине внесли в Госдуму РИА «Новости»

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Законопроект, признающий недействительным решение о передаче Крыма из РСФСР в состав Украинской ССР, внесли в Госдуму. Документ опубликовали на сайте электронной базы нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта стали депутат Госдумы Константин Затулин и сенатор от Крыма, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. В случае принятия проект признает недействительным решение о передаче полуострова Крым в состав УССР в 1954 году.

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В тексте указали, что Россия, являясь правопродолжателем СССР, расценивает решение о передаче Крыма без учета мнения российского народа как политическое преступление.

В беседе с RT Цеков рассказал, что у российских властей есть право отменить незаконное решение 1954 года, когда «указом Президиума Верховного Совета СССР Крым передали в состав Украины».

«Там была масса нарушений… Таких прав не было у Президиума Верховного Совета СССР», — отметил он.

Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов заявил, что власти Крыма оценили ущерб, нанесенный бюджету региона украинской энергетической блокадой в 2015 году, более чем в три триллиона рублей.