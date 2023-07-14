Общество 14 июля 2023, 13:38 Передачу данных о мобилизованных для кредитных каникул в ФНС не отменяли ФНС не подтвердила слухи об отмене передачи данных о мобилизованных для кредитных каникул РИА «Новости»

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Автоматическая передача информации о мобилизованных судебным приставам для оформления кредитных каникул все еще действует, ее никто не отменял. Об этом заявила Федеральная налоговая служба (ФНС) в своем Telegram-канале.

«Норма, регламентирующая обмен сведениями о мобилизованных между Федеральной налоговой службой и службой судебных приставов является действующей», — сообщили представители налоговой службы.

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ФНС напомнила, что мобилизованные могут подавать заявление на приостановление исполнительного производства по взысканию кредиторской задолженности и других долгов.

«Эта норма предусмотрена постановлением № 1103 от 4 июля 2023 года. Постановление от 30 июня 2023 года № 1079 является дублирующим», — объяснили в ведомстве.

Ранее информация о том, что российское правительство отменило постановление о необходимости Федеральной налоговой службы передавать данные о мобилизованных гражданах судебным приставам для предоставления кредитных каникул, появилась в ряде Telegram-каналов. Там также утверждалось, что отправившиеся на военную службу мужчины должны или продолжать выплачивать кредиты, или самостоятельно приносить приставам необходимые справки.