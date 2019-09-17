«Передача наследства не зависит от бывших»: кто может претендовать на квартиру Началовой

Суд приостановил производство по делу Началовой и Фролова Подробнее

По словам Исаевой, семья Началовой получит половину четырехкомнатной квартиры певицы. На вторую долю претендует ее бывший возлюбленный, хоккеист Александр Фролов, ссылающийся на расписку, полученную от певицы.

«Передача наследства не зависит ни от каких бывших, вступление в наследство проходит без проблем и по закону. Папа, мама и дочка в равных долях становятся наследниками Юли. Там права на все, и авторские права тоже», — отметила Исаева.

PR-агент добавила, что не имеет никакого отношения к намерению продюсера Андрея Загорского получить права на музыку Началовой и использовать ее в документальном фильме о певице «Буду рядом». По ее словам, продюсер не получал официальных одобрений на свою деятельность и полагается на собственные возможности.