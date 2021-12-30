Передача «Модный приговор» подарила больным детям пустые коробки

Волонтеры РОНЦ имени Блохина, где лечатся больные раком дети, устроили своим подопечным праздник с участием Деда Мороза и артистов от программы «Модный приговор». Но вместо подарков дети получили пустые коробки, заявила волонтер Виктория Бирюкова в своем Instagram.

По словам Бирюковой, устроить детям праздник предложили после того, как она сама приняла участие в «Модном приговоре». Волонтеры практически все подготовили за свой счет, от передачи приехали Дед Мороз с мешком и прочие артисты. Дети смотрели из окон на уличную программу, потом Дед оставил четыре мешка якобы с подарками и уехал.

А в подарках — лишь пустая упаковка.

«Мне сказали организаторы, что подарки украли, что напишут заявление в полицию. Пока тишина. Никто ничего у меня не спрашивает. Как по мне, такой поступок — это, действительно, приговор… только не Модный, а Бесчеловечный… Как такая кража случилась на федеральном канале, и никто ничего не видел?!», — написала Виктория.

О реакции Первого канала пока ничего не известно.

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