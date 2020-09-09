Женщина избила малолетнего ребенка перед веб-камерой

Прокуратура Москвы и столичный главк СК начали проверку после публикации в соцсети видео, на котором женщина бьет малолетнего ребенка. Рядом валяется пластиковая бутылка из-под пива.

Когда и где произошел инцидент, неизвестно. Видео опубликовали в паблике «Плохие новости» во «ВКонтакте». Там утверждают, что женщину зовут Людмила, ей 19 лет и она москвичка. В пьяном виде Людмила «забыла выключить веб-камеру после трансляции и избила малыша перед десятками зрителей».

На кадрах видно, как женщина берет малыша за ноги и наносит ему удары.

Один из-подписчиков написал в комментарии, что женщину на видео зовут не Людмила, а Елена Шмелева и живет она не в Москве, а в Харькове.

В этом будет разбираться прокуратура города Москвы — ведомство организовало проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних. А также следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.