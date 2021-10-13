Психолог рассказал, как набраться сил перед рабочей неделей

Чтобы действительно отдохнуть за выходные, нужно проводить их с пользой, на время отказавшись от вредных привычек. Об этом ИА Nation News рассказал клинический психолог Михаил Хорс.

«Самый главный совет — не пить алкоголь в пятницу вечером, да и в субботу. Тогда будет отдых качественный. Девайсов чем меньше, тем лучше, новостей поменьше нужно. Чем больше прогулок, тем лучше», — сказал специалист.

Он отметил, что многие люди сильно зависят от «бытовых наркотиков», таких как Интернет, соцести, жирная пища, алкоголь.

«Люди считают, что употребляют это все по собственному желанию, но это происходит, потому что они уже не могут отказаться от некоторых вещей. А когда пытаются отодвинуть это на второй план — у них появляется ощущение, что жизнь стала серая, пустая и неинтересная. Все люди знают, что нужно заниматься спортом, меньше есть всякую гадость, не пить и не курить, но продолжают это делать, потому что зависимы», — сказал Хорс.

Поэтому на выходных стоит устраивать себе отдых от пагубных привычек, написал «ФедералПресс». Только тогда организм сможет по-настоящему «перезагрузиться».