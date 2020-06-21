Перед Музеем Победы зажгли главную свечу памяти. Видео

Участники движения «Волонтеры Победы» и представители Минкульта России зажгли главную памятную свечу от Вечного огня и установили ее в зале Памяти и Скорби Музея Победы. Они также возложили цветы к монументу «Скорбящая мать».

После этого началась акция «Огненная картина войны». На двух больших экранах в зал музея транслировались видео и фото изображения горящих свечей, присланных со всей страны. От главной свечи были зажжены маленькие свечи волонтеров. Из них перед музеем была выложена памятная инсталляция.

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что испытывает невероятные ощущения от потрясающей акции, которая уже не первый год проводится в музее.

Она посетовала, что в этом году из-за коронавируса церемония проводится в особом режиме, но выразила надежду, что в следующий раз в Музее Победы соберутся все, кто захочет.