Перед 8 Марта в России выросли продажи фенов и сковородок

Эксперты российского интернет-ретейлера Wildberries назвали самые популярные подарки для женщин на 8 Марта. За последние недели продажи сковородок и фенов выросли в несколько раз.

«Хотя гендерная составляющая подарков постепенно уходит в прошлое, аналитики Wildberries заметили, что сковородки все еще находятся в топе подарков к 8 Марта: за последние две недели покупатели приобрели их в четыре раза больше, чем год назад. Не сильно отстают от них и фены, продажи которых выросли в 3,8 раза», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экспертов интернет-ретейлера.

На площадке ретейлера с 15 по 28 февраля также лидировали по продажам цветы, мягкие игрушки, шоколад, кремы и духи.

Эксперты Wildberries отметили, что в этом году в преддверии женского праздника в пять раз выросли продажи уходовой косметики, бьюти-боксов и наборов, духов — в шесть раз. Чаще стали покупать в подарок мягкие игрушки.

«Самой дорогой покупкой в категории мягких игрушек, как сообщает онлайн-ретейлер, стал музыкальный медведь-гигант высотой 2,2 метра и стоимостью 5,9 тысячи рублей», — поделились фактом эксперты.

На площадке за последние две недели февраля увеличились в четыре раза продажи ювелирных изделий. Самыми популярными стали серьги, кольца и подвески.