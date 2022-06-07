Перечислены значимые изобретения в России с начала года

Одним из важнейших отечественных изобретений с начала 2022 года в России является биологически активная добавка к пище Cleavir. Она помогает восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом RT рассказали в пресс-службе Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР).

Эта добавка является сильным природным антиоксидантом, она повышает защитные функции клеточной мембраны и помогает в борьбе с бактериями и вирусами.

Кроме того, полезными разработками стали технология создания пористых стеклокерамических материалов, которые обладают высокой прочностью, и астралены — огнетушащий состав на основе углеродных наноструктур. С их помощью можно легко и быстро бороться с пожарами.

В обществе изобретателей также отметили важность методологии геокосмического мониторинга и экопрогноза. Ее можно использовать для предупреждения о чрезвычайных ситуациях в природной среде.