Перечислены вакансии с самыми высокими зарплатами в 2021 году

Медицинские сотрудники, IT-специалисты и работники электронной коммерции (e-commerce) станут в 2021 году специалистами с одними из самых высоких зарплат. Во многом на ситуацию на рынке труда повлияла пандемия коронавируса.

«Пандемия усугубила проблемы в отечественном здравоохранении: на рынке труда острая нехватка медицинского персонала, и это касается не только инфекционистов. Программисты и специалисты по информационной безопасности были высоковостребованы и до коронакризиса, но сейчас рынок труда в IT стал максимально соискательским», — привел ТАСС сообщение сервиса Superjob.

По словам аналитиков, электронное обучение стало пользоваться особой популярностью во время пандемии. Теперь потребуются специалисты, чтобы удержать темпы роста. Кроме того, высококвалифицированные работники нужны будут туристической сфере, так как начали открывать границы.

«Сейчас в отрасли нужны не просто специалисты, а суперпрофи, которые помогут переориентировать клиентскую базу на открытые внутренние и немногочисленные внешние направления», — пояснили в сервисе.

В декабре 2020 года вакансии с одними из самых высоких зарплат предлагались в медицинской сфере. Врач-рентгенолог в Москве может получать от 250 тысяч рублей. В Симферополе онколог-химиотерапевт может рассчитывать на 200 тысяч рублей. Также высокие зарплаты отмечаются среди разработчиков мобильных приложений. В столице речь идет о 360 тысячах рублей, а в Самаре специалисты могут получать 120-140 тысяч рублей.