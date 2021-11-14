Перечислены уловки злоумышленников при краже данных из онлайн-банков

В руки к аферистам обычно попадают ФИО и номер телефона клиента банка. Однако бывает, что при звонке злоумышленник называет последние цифры карты, а также проведенные операции за месяц. Более того, в некоторых случаях, атакующему бывают известны даже паспортные данные, рассказал руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Максим Костиков.

Это, как отметил Костиков в беседе с агентством «Прайм», говорит о более тщательной подготовке.

Мошенники получают сведения начиная с утечек баз данных банков из интернет-магазинов и заканчивая подкупом сотрудников банка. Преступники ищут уязвимости в онлайн-банках или на сайтах магазинов, у голосовых помощников и в чат-ботах.

Обычно все это выливается в «звонок из службы поддержки банка». Также звонивший может представиться участковым, сотрудников МФО и иных организаций.

Атаки злоумышленников могут быть агрессивнее, чем звонок по телефону. Жертва может получить электронные письма с вирусом, ее почту могут попытаться взломать, злоумышленники даже могут предпринять попытку перевыпуска сим-карты. Поэтому Костиков рекомендовал в случае подозрительных SMS, звонков и уведомлений быть настороже.

Эксперт рекомендовал использовать специальную карту для онлайн-покупок, чтобы нигде не фигурировала зарплатная карта. Также рекомендуется создавать отдельные почтовые ящики, создавать сложные уникальные пароли и пользоваться только официальным ПО.

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