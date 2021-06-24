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    24 июня 2021, 17:28

    Перечислены уловки заводчиков при продаже щенков

    Алена Макаренко

    Порой недобросовестные заводчики идут на уловки для продажи щенков. Как на них не попасться, чтобы покупка домашнего питомца не обернулась разочарованием, дополнительными тратами и проблемами, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сообщило РИА «Новости».

    Перечислены уловки заводчиков при продаже щенков

    Хороших заводчиков лучше всего искать на крупных кинологических выставках. Там удастся познакомиться и пообщаться с представителями этой сферы, которые ответственно относятся к своей работе.

    О недобросовестности заводчиков говорит отсутствие необходимых документов. Зачастую у животных без документов нет прививок. Ветеринарный паспорт международного образца — основной документ для любой собаки независимо от породы. Он включает информацию о самом животном и хозяине.

    Кроме того, следует убедиться, что у щенка есть клеймо на ухе или в паху. А скидки на собаку должны насторожить.

    «Добросовестный заводчик просто не сможет позволить продавать щенка за небольшую сумму, поскольку при рождении обеспечивается полный спектр услуг по наблюдению за его здоровьем», — рассказал Голубев.

    Помимо этого, не стоит покупать четвероногого, к которому прилагаются странные бонусы — дорогие средства по уходу или аксессуары. Также заводчик обязан не скрывать место, где рос щенок, и торопить покупателя, написало ИА Nation News.