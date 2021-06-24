Перечислены уловки заводчиков при продаже щенков

Порой недобросовестные заводчики идут на уловки для продажи щенков. Как на них не попасться, чтобы покупка домашнего питомца не обернулась разочарованием, дополнительными тратами и проблемами, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, сообщило РИА «Новости».

Хороших заводчиков лучше всего искать на крупных кинологических выставках. Там удастся познакомиться и пообщаться с представителями этой сферы, которые ответственно относятся к своей работе.

О недобросовестности заводчиков говорит отсутствие необходимых документов. Зачастую у животных без документов нет прививок. Ветеринарный паспорт международного образца — основной документ для любой собаки независимо от породы. Он включает информацию о самом животном и хозяине.

Кроме того, следует убедиться, что у щенка есть клеймо на ухе или в паху. А скидки на собаку должны насторожить.

«Добросовестный заводчик просто не сможет позволить продавать щенка за небольшую сумму, поскольку при рождении обеспечивается полный спектр услуг по наблюдению за его здоровьем», — рассказал Голубев.

Помимо этого, не стоит покупать четвероногого, к которому прилагаются странные бонусы — дорогие средства по уходу или аксессуары. Также заводчик обязан не скрывать место, где рос щенок, и торопить покупателя, написало ИА Nation News.