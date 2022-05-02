Перечислены строительные вакансии в России с самой большой зарплатой

Сварщики с сертификатом Национального агентства контроля сварки (НАКС), прорабы, монтажники дверей и сметчики-замерщики вошли в апрельский рейтинг самых высокооплачиваемых в России строительных вакансий.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сервис по подбору персонала «Работа.ру», сварщик НАКС может претендовать на зарплату до 287 тысяч рублей. Именно эту сумму ежемесячно готовы платить специалисту, который займется сваркой мостовых сооружений, в Новом Уренгое.

Монтажник дверей может получать в Москве до 250 тысяч рублей в месяц. На аналогичный доход в столице могут рассчитывать прораб и сметчик-замерщик.

Мастера буровой ищут в Ямало-Ненецком автономном округе. Там специалисту готовы платить до 215 тысяч рублей ежемесячно. Геолог в испытаниях в Олекминске может зарабатывать до 185 тысяч рублей. Машинист бульдозера на тяжелой технике в Благовещенске может получать от 180 тысяч рублей.

Монтеру пути в Иркутской области готовы платить до 160 тысяч рублей, столько же может получать фрезеровщик в Москве.