Перечислены страны, куда россияне чаще всего отправляют письма

Аналитики выяснили, что россияне чаще всего отправляют письма в Белоруссию, Казахстан и на Украину. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

На четвертом месте стоят США, на пятом — Германия. Непопулярными направлениями оказались Аруба, Бонэйр и Ботсвана. Но с посылками все обстоит иначе.

«Больше всего экспортных отправлений от российских продавцов и интернет-магазинов мы доставили в США (32,7%) и Германию (8,3%), а также в Великобританию (5,7%), на Украину (4,9%) и в Канаду (3,5%)», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что количество доставок из России в эти и другие зарубежные страны стабильно растет. В частности, за первый квартал было доставлено 1,2 миллиона экспортных отправлений, что на 28% больше, чем год назад.

В начале июня «Почта России» совместно с «Яндексом» запустила доставку из почтовых отделений на дом за 60 минут. Чтобы курьер «Почты России» доставил посылку, нужно выбрать опцию «Заказать экспресс-доставку» в приложении или на сайте «Почты России».