Перечислены способы защиты SIM-карты от «клонирования» мошенниками

Мошенники разработали новую схему обмана, которую успешно используют. Они «клонируют» номера телефонов абонентов мобильной связи для получения доступа к банковским и другим приложениям. О способах защиты рассказал член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP Евгений Ющук.

«В первую очередь речь про интернет-банки, которые их и интересуют, а также соцсети. В соцсетях они от вашего имени могут сделать рассылку и попросить денег у ваших знакомых, а в банках просто переведут ваши деньги на свой счет», — сказал Ющук в интервью радиостанции Sputnik.

Все дело в том, что перевыпуск SIM-карт по поддельным доверенностям или так называемое «клонирование» номеров, позволяет мошенникам пользоваться любыми приложениями, а также аккаунтами потенциальных жертв в социальных сетях Например, они могут восстановить пароль с помощью СМС.

Неожиданное сообщение от оператора о перевыпуске SIM-карты может говорить о действиях мошенников. Чтобы такого не случилось, нужно заранее обратиться к мобильному оператору с заявлением и запретить перевыпуск карты, если ее владелец лично об этом не просил. Или после подобного сообщения, нужно прийти в салон связи и отменить перевыпуск.