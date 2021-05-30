Перечислены способы проверки качества воды в домашних условиях

Тщательно изучить качество питьевой воды в домашних условиях невозможно. Но есть способы проверить жидкость на ряд основных показателей, рассказала эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова.

«Некоторые факторы, такие, как цветность и мутность, определяются визуально. Не составит труда также выяснить, обладает ли вода неприятным запахом. По косвенным признакам можно определить жесткость воды: это показывает накипь, которая образуется в чайнике», — пояснила Кулешова агентству «Прайм».

Она добавила, что чем быстрее появляется накипь в чайнике, тем жестче течет вода из-под крана. Если на сантехнике возникают ржавые подтеки, то в воде содержится трехвалентное железо. Для проверки качества воды можно использовать специальные тесты. Стоят они не дорого, но обладают не самой высокой точностью.

«С помощью такого теста проверяют качество воды по пяти показателям: это Ph, жесткость, содержание нитратов, нитритов и хлора. Проанализировать таким образом воду может даже человек без специального образования», — отметила биохимик.

При этом Кулешова подчеркнула, что бутилированную воду проверить дома не получится. Единственное, что можно сделать, это поставить бутылку на белый лист бумаги — вода не должна иметь никакого оттенка.