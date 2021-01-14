Перечислены сотрудники, которых граждане обязаны пускать в квартиру

Часто сотрудниками различных служб представляются мошенники. Особенно они любят надевать полицейскую форму. В связи с этим адвокат, представитель коллегии Адвокатов «Сулим и партнеры» Ольга Сулим призывает всех быть бдительными.

«Если у вас в доме не находится подозреваемый в совершении преступления, не назревает несчастный случай, а за окном не бушует стихийное бедствие или не разгораются массовые беспорядки, то переступить порог представитель органов правопорядка может только с вашего разрешения», — предупредил юрист.

Однако правоохранитель обязан показать документы и упомянуть цель визита. А жильцу квартиры стоит зафиксировать сказанное. А еще можно позвонить по месту работы полицейского и подтвердить его личность. Важно сфотографировать документы, после этого можно пригласить сотрудника в свою квартиру.

Полицейский вправе зайти в ваш дом, сломав замок или выбив дверь, только в экстренных случаях.

Еще злоумышленники часто представляются коммунальщиками. У них тоже нужно проверить документы и позвонить по месту работы. Коммунальщики могут потребовать доступ в жилое помещение в судебном порядке и потребовать возмещения всех дополнительных расходов, если вы не откроете им дверь.

Если вы проводите незаконные перепланировки, не следите за квартирой или нарушаете права соседей, могут прийти представители жилинспекции. Они обязаны носить с собой удостоверение, копию приказа или распоряжения руководства о проведении проверки. Несмотря на это владельцы квартиры имеют право не открывать дверь. Однако инспекция вправе обжаловать подобное решение в суде.