Перечислены сферы труда с самым резким скачком зарплат

Росстат связал рост доходов россиян с «серыми» зарплатами Подробнее

Ведомство подготовило рейтинг профессиональных областей, в которых заметны наибольшие темпы роста зарплаты.

С 2013 по 2018 год в России значительно увеличился оклад специалистов в областях культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Так, за пять лет средняя месячная зарплата у них поднялась с 25,2 до 43,9 тысячи рублей.

На втором месте по темпам роста зарплат — сельское и лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство. В 2018-м представители этих сфер в среднем зарабатывали 28,1 тысячи рублей в месяц, при этом в 2013-м — 16,3 тысячи рублей.

Кроме того, поднялся уровень жизни работников в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг. Если в 2013 году они получали 24,5 тысячи рублей, то в 2018-м ежемесячные выплаты поднялись до чуть более 40 тысяч рублей.

Помимо этого за последние пять лет больше начали зарабатывать специалисты, которые трудятся в области информации и связи. Их доля возросла на 60%, так как заработок поднялся с 42,2 до 67,8 тысячи рублей.

Кроме того, не стоит забывать еще про одну сферу труда, где зарплаты увеличились почти на 54%. Этот показатель относится к работникам, занятым в добыче полезных ископаемых, которые вместо 54,1 тысячи рублей теперь получают до 83,2 тысячи рублей.