Перечислены самые злопамятные и обидчивые знаки зодиака

Некоторым людям сложнее остальных не придавать чему-то значения и не обижаться. Писательница и эксперт по астрологии Кристина Шенвальд перечислила знаки зодиака, представители которых наиболее злопамятны.

Специалист начала со Скорпионов, которые никогда не забывают обиды. Люди этого знака зодиака всегда помнят о мести, если вы их когда-то обидели, пишет YourTango. Шенвальд предложила вспомнить о силе и страсти Скорпионов, которые этот знак может превратить в негативную энергию.

По ее словам, этих людей очень трудно заставить простить или проявить снисходительность. Кроме того, этот знак зодиака ненавидит лжецов, поэтому схитрить не получится.

Если кто-то обидит Тельца, то у него хватит терпения неоднократно прокрутить это в своей голове. Они не думают о мести так, как Скорпионы, но каждый раз при встрече с обидчиком будут запоминать его ошибки. Если вы перешли дорогу Тельцу, то будьте готовы оказаться в его черном списке навсегда.

Шенвальд отметила, что Козероги способны простить обиду, если она не имеет отношения к карьере или особо важным вещам. Если представителей этого знака ругать перед начальством или значимым человеком, то они никогда этого не забудут. Более того, Козероги могут и отомстить.

Львы очень общительные, поэтому они легко могут вычеркнуть из своего окружения того, кто затронет их самооценку. При этом добиться благосклонности этого знака можно, но сделать это будет очень сложно.

Если вы расстроили Овна, то он сразу вам об этом скажет. При этом он никогда не спустит на тормозах обиду, если вы ничего не сделали, чтобы добиться прощения. Овны будут улыбаться и дружелюбно себя вести, но ответят, когда вы меньше всего ждете. Представители этого знака могут простить, но доверять, вероятно, больше не будут.

Уравновешенные Весы тоже попали в этот список. Люди этого знака ненавидят ссоры и конфликты, поэтому могут надолго затаить обиду. Потом они могут, например, специально сломать любимую вами вещь. Остальным знакам зодиака тоже свойственно обижаться, но они умеют быстро отпускать ситуацию.