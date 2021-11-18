Перечислены самые высокооплачиваемые вакансии для молодых россиян

Молодым россиянам чаще всего предлагают должности, которые не требуют большого опыта работы, но позволяют совмещать работу с учебой или повышать квалификацию за счет работодателя. Самыми высокооплачиваемыми стали разработчик приложений, логопед и слесарь-монтажник.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование, которое провел сервис «Работа.ру».

Например, в одной из иркутских компаний требуется разработчик С# с удаленным форматом работы. Он должен владеть соответствующим языком программирования и обладать нужными навыками. Ему предлагается зарплата в размере 360 тысяч рублей.

От соискателя должности логопеда в Подольске работодатель ожидает наличия высшего образования. Кандидаты без опыта пройдут стажировку, и после испытательного срока в один месяц будут получать 100 тысяч рублей.

Столько же предлагается слесарю-монтажнику в Жуковском. У него должен быть личный автомобиль. Кандидату придется пройти месячный испытательный срок.

В Екатеринбурге парикмахер барбершопа может получать 90 тысяч рублей в месяц, если у него есть опыт полугодовой опыт работы, личные инструменты и готовность соблюдать дресс-код.

Пунктуальному и ответственному повару-пиццамейкеру в Новосибирске будут платить до 85 тысяч рублей в месяц. В особенности, если он готов учиться. В Москве на работу приглашают продавца-бариста, который способен располагать к себе людей с любым настроением. Даже без опыта работы за это он будет ежемесячно получать до 85 тысяч рублей.

Ранее доцент кафедры государственного и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, кандидат психологических наук Татьяна Тулупьева объяснила, что мужчин чаще всего берут на определенные должности по трем причинам. Главная — работодатель уверен, что он не уйдет в декретный отпуск.